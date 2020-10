Groupe partouche : Fermeture de tous les casinos français

(CercleFinance.com) - Suite aux annonces gouvernementales, Groupe Partouche indique que l'ensemble de ses casinos français sont fermés depuis jeudi 29 octobre à minuit, et jusqu'au 1er décembre en l'état des dispositions prises. Les restaurants du groupe sont également fermés.



A l'international, le casino de Crans-Montana (Suisse) et celui d'Ostende (Belgique) sont fermés, ceux de Meyrin (Suisse) et Djerba (Tunisie) respectent des couvre-feux. A l'exception de l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, les hôtels auront tous fermé d'ici la fin du week-end.



