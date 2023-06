Groupe partouche : Bien orienté après ses résultats semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Partouche gagne près de 2% après la publication par le groupe de casinos d'un résultat net de 18,8 millions d'euros pour son premier semestre 2022-23, contre 24,6 millions à fin avril 2022, mais avec un résultat opérationnel courant (ROC) doublé à 19,3 millions.



L'EBITDA affiche une hausse de 24,6% à 42,7 millions d'euros, soit une marge améliorée à 19,8% pour un chiffre d'affaires en progression de 15,2% à 215,6 millions, 'confirmant le retour à la normale de l'activité depuis la levée des dernières mesures sanitaires'.



Revendiquant une structure financière 'extrêmement saine et solide', Partouche explique qu'elle lui permet de poursuivre la restructuration de ses établissements, tels que ces casinos de Divonne et de Vichy.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.