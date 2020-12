Groupe partouche : Baisse de 20,8% du CA annuel avec la pandémie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Partouche indique enregistrer un chiffre d'affaires de 343,5 millions d'euros sur son exercice 2020, en diminution de 20,8%, et prévient que 'la baisse d'activité inhérente à la pandémie entrainera mécaniquement un recul de la rentabilité opérationnelle'.



Le groupe rappelle que son quatrième trimestre a été perturbé par la pandémie de Covid-19 qui a entrainé la fermeture obligatoire de l'ensemble des casinos français tout au long du mois d'octobre. Au global, le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 12% à 93,9 millions.



Par ailleurs, suite au communiqué du 14 août dernier, Partouche et son partenaire Pixel Companyz précisent avoir choisi Nagasaki pour développer leur futur 'resort intégré' et être en lice avec trois autres consortiums.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.