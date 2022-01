Groupe open : New Go détient désormais 85% du capital du groupe Open et lance une OPA sur le solde

(BFM Bourse) - Suspendu depuis vendredi, le cours de l'action groupe Open s'ajuste ce mercredi sur le prix de l'offre publique d'achat déposée par New Go, l'actionnaire de contrôle agissant pour le concert formé par les fondateurs et un fonds géré par Montefiore. Cette opération serait suivie d'une réorganisation qui se traduirait par la prise de contrôle de ce dernier au sein du concert.

La vague d'OPA ciblant les société de service et d'ingénierie informatique (ou SSII) se poursuit. Après Devoteam, pour lequel l'AMF a procédé à un retrait obligatoire de la cote le 31 décembre dernier à l'issue d'une opération menée par les fondateurs et actionnaires de référence Godefroy et Stanislas de Bentzmann avec le support du fonds KKR, ou SQLI, dont les actions font l'objet d'une offre publique d'achat -déposée par Mediobanca pour le compte du fonds britannique DBAY Advisors devenu majoritaire en 2019- depuis le 23 décembre 2021 et jusqu'au 28 janvier 2022 inclus, c'est au tour de New Go, actionnaire de contrôle de Groupe Open, d'informer la société de la conclusion de deux contrats d'acquisition portant sur près de 15% du capital.

Les blocs d’actions acquis par New Go auprès d’actionnaires minoritaires significatifs (10,92% auprès d'Amiral Gestion et 3,98% auprès de Sycomore Asset Management) porte sa participation à 87,44% du capital, pour 86,73% des droits de vote. Ces transactions ont en outre été réalisées au prix de 33,50 euros par action, faisant ressortir une prime de 20,9% par rapport au cours de clôture de l’action au 7 janvier, date à laquelle la cotation du titre a été interrompue à la demande de la société. Le cours s'ajuste donc en conséquence ce mercredi matin (+20,6% à 33,4 euros vers 11h35).

New Go, agissant pour le compte du concert formé par ses fondateurs et un fonds géré par Montefiore Investment, a également informé le groupe de son intention de déposer prochainement auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée visant l’intégralité des actions qu’il ne détient pas encore au prix unitaire de 33,5 euros.

Cette offre est à la fois motivée par "la volonté de groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, de proposer aux actionnaires minoritaires de bénéficier d’une liquidité totale et d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation" de ses actions sur Euronext, détaille le communiqué.

New Go a en outre l’intention de procéder à "une réorganisation de ses instruments financiers et notamment au rachat auprès des "dirigeants fondateurs" d’une partie de leurs intérêts économiques au sein de New Go à des conditions équivalentes au prix de l’offre", ce qui conférerait alors à Montefiore la prédominance au sein du concert. Le changement de contrôle, qui se traduirait par le franchissement de seuil indirect de 30% du capital et des droits de vote par Montefiore dans Groupe Open, donnera lieu à une information-consultation des instances représentatives du personnel, ainsi qu'à une notification de l’Autorité de la concurrence et à la finalisation des accords entre actionnaires, est-il encore précisé. Le dépôt de l’offre reste néanmoins conditionné à la finalisation du contrat de financement d’un montant en principal de 120 millions d’euros.

En 2020, le groupe né de la fusion des SSII Teamlog, Innetis et Sylis en 2008 et comptant quelque 3.700 collaborateurs, avait réalisé un chiffre d’affaires proche de 300 millions d'euros.

Quentin Soubranne