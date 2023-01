Groupe flo : L'exploitant de Burger King va sortir Groupe Flo de la Bourse à 21 euros

(BFM Bourse) - L'actionnaire majoritaire Groupe Bertrand détient désormais près de 98% de Groupe Flo, qu'il compte retirer de la cote au prix de 21 euros par action, le 6 février prochain.

Le groupe Bertrand, actionnaire de contrôle de Groupe Flo, annonce jeudi, conformément à ses intentions, la finalisation du retrait de la cote de cette entreprise de restauration commerciale dont il détient 97,93% du capital.

Selon les termes de l'offre de retrait validée par l'Autorité des marchés financiers, qui s'est déroulée du 12 au 25 janvier, les actionnaires de contrôle "détiennent 7.493.444 actions de Groupe Flo, représentant 97,93% du capital et au moins 98,70% des droits de vote théoriques" de cette société, précise un communiqué

À lire aussi EURONEXT : La méga OPA de Veolia sur Suez a porté les offres publiques à la Bourse de Paris

Les actions de Groupe Flo non apportées à l'offre publique de retrait par les actionnaires minoritaires feront l'objet d'un retrait obligatoire, "effectué en contrepartie d'une indemnité" monétaire de 21 euros par action, poursuit ce texte.

Un retrait obligatoire prévu le 6 février

Ce retrait obligatoire interviendra le 6 février et "portera sur 158.128 actions Groupe Flo, représentant 2,07% du capital et au plus 1,30% des droits de vote théoriques" de l'entreprise. Les actions de la société seront radiées d'Euronext Paris le jour même.

A fin juin, Groupe Flo comptait 121 restaurants détenus en propre ou en franchise, principalement des Hippopotamus, mais aussi des brasseries historiques et des concessions.

De son côté Groupe Bertrand est le numéro un indépendant de la restauration en France, avec quelque 850 restaurants. Il détient notamment la franchise pour la France de l'enseigne de restauration rapide Burger King, les restaurants de marques Hippopotamus, Léon, Au Bureau et Volfoni ou encore de grandes brasseries parisiennes comme Lipp, La Coupole ou Le Vaudeville.

(Avec AFP)

S. S. - ©2023 BFM Bourse