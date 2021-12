Graines voltz : L'explosion du jardinage permet au semencier Graines Voltz de battre un record en Bourse

(BFM Bourse) - En France et à l'échelle de l'Europe, notamment en Allemagne où Graines Voltz grandit rapidement à coups d'acquisitions, la demande des jardiniers -professionnels ou amateurs- pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts tire les ventes du groupe alsacien. Visant un doublement de ses bénéfices en 2020-2021, le groupe envisage de "très bonnes perspectives" pour le nouvel exercice.

La passion des Français pour le jardinage a explosé depuis le début de la crise sanitaire. Un potager, des plantes aromatiques, un simple bout de balcon… Le jardinage s'adapte désormais à tous les styles de vie. Et le leader français indépendant des semences et jeunes plants floraux et potagères Graines Voltz, qui met 33.000 références -un éventail unique en Europe- à disposition des professionnels, maraîchers et horticulteurs, mais aussi des collectivités locales, en tire largement parti.

Pour l’exercice 2020/2021, clos fin septembre, le groupe a enregistré 122,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, une progression de 40,8% par rapport à l’exercice précédent. En France, l’activité de cette société familiale basée à Colmar dans le Haut-Rhin est en progression de 13,4% à 77,9 millions d'euros: une croissance trois fois supérieure à celle de l’exercice précédent, nettement au-dessus de la tendance historique de l'entreprise (plutôt entre 4 et 7% l'an) et du marché français dans son ensemble.

Dans le reste de l'Europe, Graines Voltz a généré 34,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit plus de quatre fois celui du précédent exercice sur cette zone. Cette accélération est due principalement aux acquisitions de Hild Samen et Hermina Maier réalisées en 2020, qui ont été "très rapidement intégrées et ont enregistré de très bonnes performances". Ces opérations ont permis de conforter le statut de premier distributeur indépendant sur le marché allemand de la société. Relativement peu développée pour le moment, l’activité hors d’Europe marque elle un léger retrait à 9,8 millions d'euros.

Le bio a le vent en poupe

Par segment, ce sont les ventes de semences (graines) qui progressent le plus fortement (+54,5%), tandis que les ventes de jeunes plants ont crû de 25,6%. Par ailleurs, les ventes des variétés "bio" enregistrent une progression de 44,9%.

Au stade actuel des travaux d’arrêté comptable de l’exercice 2020/2021 (qui seront publiés le 31 janvier), le résultat opérationnel courant devrait quasiment doubler par rapport à celui de l’exercice précédent, et passer de 6,7 millions d'euros à plus de 12,9 millions, reflétant un taux de marge opérationnelle courante de plus de 10,5%, à comparer à 7% en 2019/2020. Cette forte progression découle de la bonne intégration des sociétés acquises, de l’évolution du mix produit d’un bon levier opérationnel, note Graines Voltz. Le résultat net devrait "plus que doubler", en dépassant 9 millions d'euros, contre 3,9 millions au précédent exercice.

Des relais de croissance puissants

"2020/2021 est un très bon exercice, tant sur le plan de l’activité que de la rentabilité. Il vient confirmer ce que nous avions annoncé en janvier dernier lorsque nous avions qualifié l’exercice 2019/2020 de "charnière". Notre groupe confirme cette année avoir franchi une étape clé dans son développement et, porté par la demande structurelle des consommateurs pour les produits frais et pour le verdissement de leur cadre de vie, devrait continuer à enregistrer une forte croissance au cours des prochaines années. Nous y serons aidés par le statut d’acteur de consolidation que nous avons acquis sur un marché européen très éclaté où nous allons poursuivre activement notre stratégie de croissance externe ciblée", a déclaré Serge Voltz, le PDG du groupe.

"À moyen terme, le potentiel que nous voyons apparaître dans les nouveaux modes de culture comme le Vertical Farming ou le Smart Garden devrait nous apporter un puissant relais de croissance", a ajouté le fondateur, qui dirige l'entreprise depuis sa création en 1985.

Dans l'immédiat, compte tenu d'un carnet de commande en forte hausse par rapport à l’exercice précédent, le groupe prévoit dans les conditions actuelles une progression organique de son activité supérieure à 10% pour l’exercice 2021/2022.

Des prévisions qui séduisent les investisseurs jeudi, entraînant l'action à un nouveau pic historique de 147,50 euros (+6,12%).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse