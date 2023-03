Graines voltz : En chute après un point sur l'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Graines Voltz plonge de 15% après l'annonce pour son premier trimestre 2022-23 (octobre à décembre), trimestre structurellement peu significatif du fait de la saisonnalité de l'activité, d'un chiffre d'affaires en recul de 5,8% à 12,2 millions d'euros.



'En plus des difficultés engendrées par des coûts d'énergie élevés, les producteurs, déjà très prudents pour les mises en production, sont sous l'influence des informations concernant les conséquences de la sécheresse précoce', souligne surtout le semencier.



Au regard de cette situation exceptionnelle, Graines Voltz constate une baisse subite du carnet de commandes et des livraisons sur les mois de février, mars et avril, et anticipe désormais une activité en recul, à périmètre constant, sur l'exercice.



