Graines voltz : Bien orienté après son CA annuel

(CercleFinance.com) - Graines Voltz s'adjuge près de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-22 de 132,2 millions d'euros, en croissance de 8,1%, avec une progression de 10,9% en excluant les filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie).



En matière de produits sur ce périmètre stratégique, les jeunes plants ont enregistré une progression de 21,3%, alors que les semences, segment plus sensible à la canicule et aux effets d'arbitrage consécutifs à la guerre en Ukraine, ont connu un repli de 4,3%.



Pour l'exercice 2022-23, 'et à supposer que la situation économique et géopolitique ne se dégrade pas davantage', Graines Voltz considère 'toujours comme possible l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10%'.



