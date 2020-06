Graines voltz : Acquisition d'un portefeuille d'activités

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Graines Voltz, spécialisé dans la distribution de jeunes plants et de semences florales et potagères, annonce qu'il a finalisé hier l'acquisition à BASF du portefeuille d'activités de HILD Samen, située à Marbach, en Allemagne.



Cette opération avait été annoncée le 3 mars dernier.



'Cette acquisition qui porte sur les actifs incorporels de HILD Samen, notamment le portefeuille de clients, la propriété intellectuelle, la sélection, les stocks et la marque HILD a été réalisée dans les conditions prévues. Le groupe reviendra sur cette acquisition et ses conséquences lors de la présentation de ses résultats semestriels le 30 juin prochain', indique Graines Voltz.



