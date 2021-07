GOLD 1080TL OPENC : Un peu d'or pour se protéger dans un marché volatil

(BFM Bourse) - La recommandation porte sur le turbo call 108SS( DE000SF1CK41)

La séance du CAC 40 d'hier et les derniers jours nous ont montré que l'été allait être volatil et qu'une correction restait possible malgré l'action des banques centrales, alors que les menaces s'accumulent avec le variant delta, le pic de croissance et l'inflation menacent de plus en plus les marchés financiers.

Dans ce contexte, et en particulier en tant que rempart contre l'inflation, l'or a un role majeur à jouer dans un portefeuille, et pourquoi pas avec un turbo et un peu d'effet de levier pour les plus audacieux.

(les niveaux sont indiqués sur l'or en $ en plus du sous jacent, pour plus de précision)

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un échec proche des 1917$, l'or est revenu rebondir sur la zone des 1750$ fin juin dernier et ce mouvement pourrait se poursuivre, voire s'accélérer, en parallèle d'une correction des indices cet été, ou même simplement d'une confirmation du regain d'inflation dans le monde, en tant qu'actif refuge ultime et un peu oublié.

A court terme, on se situe d'ailleurs dans un canal ascendant dont le haut de canal coïncide avec les 1850$ d'ici quelques jours.

Dans ce contexte, on pourra acheter le certificat turbo 108SS de la Société Générale sur le métal précieux proche des 1800$ sur l'once (environ 3.40/3.50 sur le turbo), dans un léger repli, pour viser un rebond vers les 1850$ (environ 3.98/4), voire les 1900/1917$(environ 4.5), zone de résistance plus significative si le rebond allait au delà des 1850$.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique DE000A3A1NC8, sur Or, à 3.500 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 3.980 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 3.000 $.