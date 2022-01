Gl events : Grâce à la reprise des expositions et grands évènements, GL Events renoue avec les profits en 2021

(BFM Bourse) - Le chiffre d'affaires de l'ex-Générale de Location a rebondi de 54,6% l'an dernier par rapport à 2020, ce qui permet au groupe de confirmer l'objectif d'un résultat net supérieur à 10 millions d'euros. L'action repart de l'avant, malgré un marché déprimé vendredi.

Les actionnaires de GL Events apprécient la confirmation par le spécialiste lyonnais de l'évènementiel qu'il enregistrera bien un bénéfice dans ses comptes 2021, à la faveur d'un redressement croissant de l'activité au cours de l'année écoulée après un exercice 2020 dévasté par les restrictions, les annulations de grands salons et le report des rencontres sportives. Attendu à plus de 10 millions d'euros, le résultat 2021 reste toutefois encore loin de celui d'avant la pandémie (55 millions d'euros en 2019). Vers 10h30 l'action progressait de 5,92% à 17,90 euros.

L'année dernière, le groupe intégré des métiers de l’événement, présent sur les trois grands marchés de l’événementiel (congrès/conventions, événements/manifestations et salons/expositions) a enregistré 741,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit un rebond de 54,6% en un an, mais encore en repli de 36,8% par rapport à 2019 pour prendre une base non affectée par la pandémie. Hors Brésil (où l'activité s'est limitée à 15 millions d'euros l'an dernier contre 70 millions en 2019) la reprise aurait d'ailleurs été plus marquée.

"Après une longue période marquée par les interdictions d’ouverture de nos espaces événementiels et les restrictions de rassemblements en France et dans de nombreux pays, le second semestre de l’exercice [2021] a connu un tournant, avec l’instauration, en France, du pass sanitaire et un assouplissement des contraintes pesant sur nos métiers", a expliqué le PDG Olivier Ginon. De fait, l'activité n'a cessé de s'améliorer à chacun des trimestres, pour se rapprocher au quatrième du niveau du quatrième trimestre 2019. Comparé à 2019, le premier trimestre 2021 marquait encore un recul de 71,7% du chiffre d'affaires, le deuxième de 55,6%, le troisième de 10,1% et le quatrième de seulement 6,2%. Cette performance, dans un contexte toujours complexe d’un point de vue sanitaire, illustre la forte dynamique de reprise de la demande dès que les autorisations de se rassembler sont accordées, mais aussi la capacité de GL Events à redéployer son offre avec réactivité, fait valoir l'entreprise.

Retour des bénéfices

Mettant en avant "la résilience de nos métiers et l’importance pour le public, exposants et visiteurs, de se réunir et de se rencontrer en présentiel", le dirigeant a ajouté que "ces bonnes performances" permettaient de confirmer l'objectif d'un résultat net (part du groupe) supérieur à 10 millions d'euros pour l'exercice.

La direction précise qu'en "maintenant sa stricte vigilance sur la structure de ses coûts et en s’appuyant sur les dispositifs d’aides mis en œuvre par le gouvernement dont, récemment", dont l’Aide Fermeture (qui couvre 70% de la perte d'exploitation), GL Events "a préservé sa trésorerie". Pour mémoire, la perte d'exploitation durant les interdictions s’élève à environ 200 millions d'euros. Au 31 décembre 2021, le groupe disposait de 620 millions d'euros de liquidités, lui permettant d'assumer l’ensemble de ses engagements (investissements opérationnels, service de la dette, prestataires…). Des discussions avec les partenaires bancaires pour allonger la maturité de la dette bilatérale bancaire (hors PGE -prêt garanti par l'Etat) sont en cours.

Sans donner de perspectives chiffrées pour l'heure en regard de 2022, GL Events note l'acquisition, au 31 décembre dernier, de la totalité du capital de la société Créatifs (création, réalisation et installation de stands particuliers, et de zones communes des salons, foires et expositions). Créatifs intervient également de manière très significative pour le salon de l’aéronautique du Bourget, en construisant et équipant l’ensemble des chalets des exposants. Ce rapprochement permettra au groupe de renforcer son offre de services à disposition des organisateurs de salons. Il est également prévu des effets de synergies commerciales, logistiques et administratives. La contribution attendue en termes de chiffre d'affaires au titre de l’exercice 2022 devrait être proche de 25 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse