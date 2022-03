Gl events : Hausse du 55,5% du CA, renoue avec les bénéfices

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GL events publie un chiffre d'affaires de 741,2 ME au titre de l'exercice 2021, en hausse de 55,5% à périmètre et taux de change constants par rapport à l'exercice 2020.



'Après un 1er semestre très impacté par les restrictions administratives, l'activité s'est accélérée au 2nd semestre, notamment avec l'instauration du pass sanitaire en Europe et l'assouplissement des contraintes pesant sur les métiers du Groupe', indique le groupe.



Entre 2020 et 2021, l'EBITDA est passé de 27,6 ME à 170,2 ME tandis que le résultat net part du groupe ressort à 15,2 ME, loin de la perte de 77,4 ME enregistrée un an plus tôt.



'Cette bonne performance, conjuguée aux mesures d'économie de coûts et de préservation de notre structure financière, nous permet d'afficher un retour à la rentabilité et une liquidité renforcée', note Olivier Ginon, p.d.-g. de GL events .



Pour 2022 -sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et géopolitique- le Groupe anticipe la poursuite du rebond de l'activité, avec une saisonnalité marquée au 2nd semestre 2022.



