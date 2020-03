Gilead sciences : Accord pour l'acquisition de Forty Seven

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Gilead Sciences fait part ce lundi d'un accord pour l'acquisition de Forty Seven, pour un prix de 95,5 dollars par action en numéraire, valorisant cette société aux environs de 4,9 milliards.



Il souligne qu'elle détient une thérapie d'immuno-oncologie expérimentale dans de multiples études cliniques pour des maladies telles que le syndrome myélodysplasique, la leucémie myéloïde aiguë et le lymphome diffus à grandes cellules B.



Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises, la transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions usuelles.



