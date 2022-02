Getlink se : Un nouveau service de fret ferroviaire pour Toyota

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Getlink a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau service de fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota, et ce pour une durée de six ans.



Cette nouvelle liaison opérée entre Toton (Royaume) et Kolin (République Tchèque) via Onnaing (France) représente à elle-seule une croissance du fret transmanche de 15% à périmètre comparable par rapport à l'année 2021, précise le groupe dans un communiqué.



Le service doit permettre de réduire significativement les émissions de CO2 en favorisant le report modal de plus de 8500 camions par an vers le rail et éviter ainsi l'émission de plus de 8000 tonnes de CO2, ajoute-t-il.



Dans le détail, l'accord prévoit que le Groupe CAT, un spécialiste de la logistique des véhicules, transporte pour le compte du constructeur japonais jusqu'à 70.000 voitures par an, à raison de six fréquences hebdomadaires, soit 270 trains entre l'usine de Derby et celle de Valenciennes.



Eurotunnel, la principale filiale de Getlink, veillera, pour ce qui la concerne, à assurer la traversée des convois.



L'action Getlink s'inscrivait en hausse de 1,5% vendredi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce.



