Getlink se : UBS reste à 'achat' après le CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Getlink assortie d'un objectif de cours maintenu à 15,8 euros, impliquant un potentiel de hausse de 15% pour le titre du groupe d'infrastructures opérant le tunnel sous la Manche.



'Le quatrième trimestre a montré une forte performance de rendement dans les navettes de véhicules de tourisme, et nous pensons que les rendements peuvent être réinitialisés plus haut que les niveaux d'avant la pandémie', estime le broker au lendemain du CA 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.