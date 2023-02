Getlink se : Triplement de l'EBITDA annuel

(CercleFinance.com) - Getlink dévoile un résultat net de 252 millions d'euros pour 2022, contre une perte de 229 millions l'année précédente, et un EBITDA triplé (+198%) à 886 millions, après provision d'un montant de 142 millions liée au futur partage des bénéfices d'ElecLink.



Le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures de transport a plus que doublé (+107%) à 1,61 milliard d'euros, avec des croissances de 63% pour Eurotunnel, de 5% pour Europorte, ainsi qu'une première contribution de 420 millions d'euros d'ElecLink.



L'opérateur du tunnel sous la Manche proposera le versement d'un dividende de 50 centimes d'euro par action, sous réserve de l'approbation par l'AG du 27 avril, 'en croissance significative par rapport à son niveau prépandémie'.



Pour 2023, Getlink vise un objectif d'EBITDA supérieur à 910 millions d'euros (+24 millions comparé à 2022) et prévoit un montant de CAPEX (dépenses d'investissement) de l'ordre de 160 millions d'euros pour Eurotunnel.



