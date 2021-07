Getlink se : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Getlink malgré un objectif de cours abaissé de 15,8 à 15,3 euros du fait d'un nouvel abaissement de ses estimations 2021 pour le groupe d'infrastructures opérant le tunnel sous la Manche.



Le bureau d'études attend un chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 39% en dessous du niveau de 2019, parfaitement en ligne avec la performance du premier trimestre, et estime que le troisième trimestre 'ne s'annonce pas sous les meilleurs auspice'.



'Nous restons confiants sur la dynamique à moyen terme tant sur les navettes que sur Eurostar avec en outre du pricing power et un potentiel d'optimisation de coûts', juge-t-il cependant, ajoutant que 'la spéculation autour du titre n'a pas de raison de ralentir'.



