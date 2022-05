Getlink se : Goldman Sachs n'est plus à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Getlink, ramenée à 'neutre' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours néanmoins rehaussé de 18,5 à 19 euros.



Dans une note de recherche, la banque américaine explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultat opérationnel (Ebitda) pour 2022 et 2023 de respectivement 6% et 4% du fait du redressement du trafic des navettes.



Goldman fait toutefois valoir que son nouvel objectif de cours de 19 euros ne fait plus apparaître qu'un potentiel haussier de l'ordre de 3% sur la valeur.



Dans son étude, la firme new-yorkaise souligne que le cours de Bourse de l'opérateur du tunnel sous la Manche s'est en effet apprécié de 39% depuis qu'elle est passée à l'achat sur la valeur, en juin 2021.



A titre de comparaison, le secteur des transports a lui reculé d'environ 4% dans l'intervalle, tandis que l'indice FTSE world Europe s'est replié de 4,5%, fait-elle remarquer.



Pour que le titre retrouve une dynamique haussière, il faudrait, d'après Goldman Sachs, que les perspectives de résultats s'améliorent encore, par exemple sous l'impulsion du projet ElecLink, ou que le groupe participe à des opérations de fusions-acquisitions (M&A).



