Getlink se : Contrat de transformation digitale avec Salesforce

(CercleFinance.com) - Eurotunnel, filiale de Getlink, annonce avoir sélectionné Salesforce, le leader mondial de la gestion de la relation client (CRM), pour accélérer sa transformation digitale et renforcer son engagement avec ses clients grâce à sa solution Marketing Cloud.



L'opérateur du tunnel sous la Manche s'appuiera ainsi sur cette plateforme pour poursuivre l'amélioration de l'expérience qu'il propose à ses clients grâce aux meilleures solutions et pratiques digitales.



La solution Marketing Cloud de Salesforce permettra en particulier à Eurotunnel d'interagir de manière plus personnalisée avec chacun de ses clients, et apporter ainsi de la valeur à chaque étape de leur parcours.



