General motors : Un accord avec Livent pour du lithium

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Livent et General Motors Co. ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord d'approvisionnement pluriannuel dans le cadre duquel Livent fournira à GM de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie fabriqué principalement à partir de lithium extrait dans les installations de Livent en Amérique du Sud.



L'hydroxyde de lithium est essentiel pour les projets de GM visant à fabriquer des véhicules électriques plus performants et plus économes en carburant.



Livent fournira à GM de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie sur une période de six ans à compter de 2025.



'Nous mettons en place une chaîne d'approvisionnement solide, durable, évolutive pour nous aider à répondre à nos besoins de production de véhicules électriques', déclare Jeff Morrison, vice-président de GM. ' Nous allons localiser davantage la chaîne d'approvisionnement en lithium en Amérique du Nord au cours de l'accord.'



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.