General electric : Vers le transport aérien urbain, avec Varon Vehicles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Varon Vehicles Corporation visant à développer une solution qui assurera l'efficacité et la sécurité de l'espace aérien.



En effet, Varon Vehicles développe actuellement ' Urban Air Mobility ', un système de transport innovant doté de nouvelles technologies permettant d'utiliser des espaces aériens actuellement inexploités de manière sûre.



Ce plan s'appuierait sur une série de ' vertiports ' positionnés à l'intérieur et à l'extérieur des villes. Connectés les uns aux autres via des voies virtuelles à basse altitude bien définies, ils fourniraient des services de transport aux marchés de la logistique, du tourisme et de la médecine et aux clients tels que le gouvernement et les entreprises de taxis aériens, le tout sans avoir besoin de construction physique.



Ce projet ciblera dans un premier temps les marchés du transport de marchandises et du tourisme.



' Assurer la sécurité des passagers, des citoyens et de l'aviation traditionnelle sera la clé du déploiement et du fonctionnement adéquats de ce nouvel écosystème ', précise GE.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.