General electric : Va livrer 34 éoliennes terrestres en Lituanie

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par European Energy afin d'équiper trois parcs éoliens supplémentaires en Lituanie, deux à Telsiai, un à Rokiskis.



Ce projet de 187 MW mobilisera 34 éoliennes terrestres GE Cypress et portera le nombre d'éoliennes exploitées dans le cadre du partenariat entre les deux sociétés dans le pays à 56, à travers six parcs éoliens, pour un total de 308 MW.



L'accord comprend également un contrat de service complet de 25 ans, précise GE Renewable Energy.



' Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec European Energy sur trois nouveaux projets qui apporteront à la Lituanie une énergie renouvelable propre, abordable et supplémentaire', a commenté Sheri Hickok, directeur général de GE d'Onshore Wind International.





