General electric : Le pôle Research reçoit 6,7 M$ de financement

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que son pôle de développement technologique, GE Research, va bénéficier d'un financement de 6,7 millions de dollars après avoir été sélectionné par l'agence ARPA-E (Advanced Research Projects Agency-Energy) du département de l'énergie des Etats-Unis pour son programme visant à développer des technologies de retraitement du combustible nucléaire.



Outre le retraitement du combustible, le projet de GE Research vise plus largement à proposer un moyen 'plus sûr, plus productif et économiquement viable' de recycler le combustible usé.



La solution physique et numérique dirigée par GE Research permettrait notamment un suivi et des mesures en temps réel de l'inventaire nucléaire d'une centrale, minimisant les arrêts imprévus et réduisant le temps requis pour les arrêts planifiés, souligne GE.



'Ce programme a le potentiel de générer des économies estimées à des centaines de millions de dollars par an en coûts d'exploitation tout en permettant de recycler davantage de combustible usé avec des garanties renforcées', résume Bogdan Neculaes, scientifique principal chez GE Research et chef de projet.



