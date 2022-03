General electric : Edison, la future plateforme de santé qui mise sur l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Heathcare a profité aujourd'hui du congrès HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) qui se tient à Orlando (Floride) jusqu'au 18 mars pour présenter son 'Edison Digital Health Platform', une plate-forme d'hébergement et d'agrégation de données indépendante des fournisseurs et dotée d'un moteur d'intelligence artificielle (IA) intégré.



Toujours en cours de développement, cette plateforme est 'conçue pour permettre aux systèmes de santé de disposer d'une plate-forme unique sur laquelle héberger et intégrer des applications dans les flux de travail cliniques ', explique Amit Phadnis, directeur du numérique chez GE Healthcare.



'Avec un accès facile au flux de travail, aux analyses et aux applications cliniques spécifiques aux soins tout au long du continuum de soins, les cliniciens disposeront d'informations exploitables à portée de main pour mieux servir leurs patients', ajoute-t-il.



