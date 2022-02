Gecina : Nomination d'un censeur au conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Gecina indique que son conseil d'administration a décidé de nommer Jacques Stern en tant que censeur en vue d'une nomination en qualité d'administrateur, à l'issue de l'assemblée générale du 21 avril prochain.



Jacques Stern cumule près de 30 ans d'expérience au sein de grandes entreprises internationales, notamment chez Accor en 1992, où il a occupé différents postes de direction. Entre 2010 et 2015, il a été PDG d'Edenred.



'President & CEO' de Global Blue depuis 2015, Jacques Stern fera bénéficier le conseil d'administration de son expertise en finance et de son expérience de la transformation digitale et de la gouvernance de sociétés cotées.



