Gaussin : Gaussin va travailler avec Bouygues et ECT pour créer des poids lourds à hydrogène pour le BTP

(BFM Bourse) - Le groupe franc-comtois qui a conçu une plateforme modulaire pour camions routiers signe un protocole de coopération avec Bouygues Energies & Services et ECT en vue de développer des solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics, avant "un déploiement à grande échelle". Le marché salue l'annonce.

La signature d'un protocole de coopération avec Bouygues Energies & Services (BES) et le groupe ECT (spécialisé dans le stockage et la gestion des terres inertes des chantiers du BTP) réveille Gaussin. Le titre s'inscrit jusqu'à présent en effet en repli depuis le début de l'année 2021 après certes un parcours boursier exceptionnel l'an dernier, puisqu'il était passé de 2 à 12 euros entre janvier 2021 et 2021. Vers 12h30, l'action reprend 4,67% à 8,79 euros, ce qui réduit à 16,3% son recul depuis le 1er janvier.

L'accord conclu prévoit, au cours de sa première phase, qu'ECT, premier groupe français de gestion et de stockage de matériaux inertes -tels que les terres excavées des nombreux chantiers d'Ile-de-France- confie à BES le développement d'une station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de 2 MW. En parallèle, Gaussin sera chargé des études de conception et de réalisation pour équiper ECT de trois types de camions Gaussin à hydrogène.

Ceux-ci seront destiné aussi bien aux flux internes (transport sur site) qu'externes (transport routier entre sites). Une dizaine de véhicules 10x4 benne 70 tonnes avec 10h d'autonomie et un porteur 10x4 benne en version autonome sans cabine -permettant d'embarquer 25% de charge utile supplémentaire- seront chargés de gérer le flux interne tandis que "plusieurs tracteurs 4x2 44 tonnes avec une autonomie de 500 km" assureront le flux externe.

"Ce projet doit permettre d'industrialiser la production d'un modèle de poids lourds dédié à la filière travaux publics" explique le communiqué commun publié ce jour, qui précise que les premières mises en service doivent intervenir dès 2022. Les trois groupes se disent "résolument engagés dans la transition écologique" et "visent à créer un écosystème de mobilité propre" sur ce segment, précisant que "le parc éligible pour un modèle de ce type représente plusieurs centaines d'unités", tandis que le marché du tracteur représente environ 30.000 unités par an.

"Ce premier contrat pour le skateboard [plateforme sur roues, à équiper en fonction des besoins, NDLR] modulaire hydrogène et électrique de Gaussin et sa déclinaison en porteurs et tracteurs intervient moins d'un mois après la présentation officielle de ce véhicule révolutionnaire" s'enflamme Christophe Gaussin, PDG du groupe du même nom cité dans le communiqué. "C'est une grande satisfaction de voir émerger une première application dans un secteur aussi important que celui des travaux publics. Nous ne doutons pas que beaucoup d'autres suivront" avance également le dirigeant.

Du côté de chez BES, la directrice nouvelles énergies renouvelables du groupe ajoute avoir "la la conviction que l'hydrogène est un levier incontournable pour décarboner la mobilité". "À travers ce protocole de coopération, nous souhaitons mettre à profit du projet notre expertise sur l'installation, la maintenance et l'exploitation de centrales de production et de stations d'hydrogène vert" explique-t-elle.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse