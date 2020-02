Garmin : Consensus battu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Garmin publie au titre du quatrième trimestre 2019 un BPA pro forma en croissance de 26% à 1,29 dollar, battant d'environ 25 cents le consensus, ainsi qu'une marge opérationnelle améliorée de 1,2 point à 25,1%.



A 1,1 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du fournisseur de système de géolocalisation par satellites s'est accru de 18%, 'avec le fitness, l'aviation, la marine et l'extérieur ayant augmenté collectivement de 24% en comparaison annuelle'.



Avec un BPA pro forma annuel en hausse de 21% à 4,45 dollars, Garmin va proposer un dividende de 2,44 dollars par action, payable en quatre acomptes. Pour 2020, il vise un BPA pro forma d'environ 4,60 dollars et des revenus de l'ordre de quatre milliards.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

