Fountaine pajot : Contrat de sous-traitance pour Motor Yachts

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot annonce confier au Chantier Naval Couach la fabrication de l'ensemble de sa gamme Motor Yachts, de façon à libérer de la capacité pour la production de ses grands voiliers sur son site rochelais.



Sur ce dernier site, ainsi que sur ceux d'Aigrefeuille consacré aux voiliers de taille intermédiaire et de Périgny dédié aux monocoques Dufour, le groupe poursuit ses recrutements et ses plans de formation.



La gamme Motor Yachts compte actuellement trois modèles (MY4S, MY5 et MY6). Le contrat de sous-traitance avec le Chantier Naval Couach doit débuter en octobre, pour une livraison des premiers catamarans à moteur à compter de novembre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel