Forsee power : Va fournir ses batteries à Kiepe Electric

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir été choisi par le fournisseur allemand de systèmes électriques Kiepe Electric pour équiper les bus 100% batteries à charge rapide de Van Hool en systèmes de batteries intelligents.



Cette solution de transport, choisie par Île-de-France Mobilités, est notamment destinée à deux lignes de bus d'Île-de-France à voies dédiées, T Zen 4 et T Zen 5.



Les bus pourront être rechargés plusieurs fois avec une puissance élevée à chaque extrémité de la ligne pour un fonctionnement optimal. Pour les déviations, les bus peuvent également être rechargés aux arrêts de bus prévus à cet effet, avec des bornes de recharge au sol supplémentaires.



Chaque bus sera équipé d'un système de batterie FORSEE PULSE 15 composé de onze packs de batteries parallèles. Le système de batteries haute puissance se chargera en quelques minutes seulement, permettant au bus de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en toute autonomie, 365 jours par an.



Accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduites, ces deux lignes offriront plus de confort pour les voyageurs, grâce à des bus 100% électriques, lumineux, climatisés, équipés de ports USB, de portes coulissantes larges et munis d'un système de vidéosurveillance. Les voyageurs bénéficieront de trajets fluides, avec des stations confortables, équipées de stationnement pour les bus et en correspondances avec le réseau.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.