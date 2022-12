Forsee power : Retenu pour les camions à hydrogène Hyliko

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power progresse de plus de 5% en Bourse ce mardi après l'annonce d'un contrat avec Hyliko, un spécialiste de la décarbonation du transport routier de marchandises, qui a choisi ses systèmes de batteries pour ses camions à hydrogène.



Le groupe industriel français indique que Hyliko l'a sélectionné en tant que partenaire en vue d'équiper ses premiers poids-lourds hydrogène avec son système de batteries intelligent 'Pulse 2.5'.



Hyliko propose une offre 'clé en main' de mise à disposition et de maintenance de poids lourds hydrogène, via un réseau de stations d'avitaillement et de gestion de l'empreinte carbone.



A ce jour, Hyliko dit avoir reçu des intérêts marqués de la part de clients potentiels pour plus de 350 poids-lourds hydrogène, au premier rang desquels figurent des groupes de le trempe de Point.P.



Hyliko propose pour l'instant deux modèles de camions à hydrogène: un tracteur 44t et un porteur 26t 6x2 et 6x4.



Les batteries Forsee Power seront installées sur ces premiers véhicules dès les premières livraisons, prévues en 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.