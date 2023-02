Forsee power : Retenu par le constructeur égyptien MCV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé mardi que le fabricant égyptien d'autobus et de camions Manufacturing Commercial Vehicles (MCV) avait retenu des nouveaux systèmes de batteries.



Le premier constructeur automobile égyptien a choisi d'équiper son premier véhicule électrique intégral avec les systèmes de batteries à haute énergie 'Zen Plus' que l'entreprise française avait lancés l'an dernier.



MCV - qui fabrique des autobus, des autocars, des bus aéroportuaires et des camions spéciaux - commercialise ses véhicules en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, Forsee souligne que l'ajout du premier constructeur de véhicules commerciaux d'Afrique et du Moyen-Orient va lui ouvrir les portes de nouvelles zones géographiques.



Le groupe rappelle qu'il a déjà équipé plus de 1800 bus en Europe, ce qui le place actuellement en position de leader sur ce marché.



