Forsee power : Renforcement des parts dans NEoT Capital

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir finalisé l'acquisition de 240.608 actions que détenait Mitsubishi Corporation dans NEoT Capital, coentreprise créée en 2016 afin de financer les installations sous forme de location batteries/véhicules/infrastructures.



Historiquement, Forsee Power détenait 15% de cette société dédiée au financement dans les secteurs des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, Mitsubishi Corporation et EDF détenaient à elles deux 85% du capital social et des droits de vote.



Cette opération permet ainsi au spécialiste des systèmes de batterie intelligents de renforcer sa participation puisque à l'issue des opérations de restructuration du capital envisagées à court terme, il détiendra 50% du capital social de NEoT Capital.



