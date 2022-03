Forsee power : Partenariat renouvelé avec Iveco en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé hier soir avoir renouvelé son partenariat avec la branche française du fabricant de véhicules industriels et utilitaires Iveco.



Dans un communiqué, Forsee rappelle qu'il fournit au constructeur italien sa nouvelle génération de batteries haute énergie 'Zen 42', qui offre un gain de 20% d'énergie supplémentaire.



Cette technologie permet notamment au constructeur de proposer jusqu'à 300 km d'autonomie en plus sur son modèle de bus Heuliez GX 337 Elec.



Les deux partenaires collaborent depuis 2013 sur le développement de modes de transport public à zéro émission, ce qui s'est traduit par la mise en circulation de plus de 600 autobus électriques en France et en Europe.



Suite à cette annonce, le titre Forsee progressait de 1,2% jeudi à la Bourse de Paris, ce qui monte à près de 6% ses gains depuis le début de la semaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.