Forsee power : Le titre grimpe, un analyste initie à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Forsee Power signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris lundi matin, porté par l'initiation de couverture à l'achat du courtier Berenberg, qui survient un contexte d'engouement pour les acteurs de la transition énergétique.



Vers 10h00, le titre du fabricant français de batteries électriques s'adjuge 4,7%, alors que le marché parisien progresse autour de 0,3%.



Dans une note diffusée tôt ce matin, le broker allemand indique avoir entamé sa couverture sur la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 12 euros, estimant que l'entreprise dispose du potentiel pour 'électrifier le marché'.



'Son carnet de commandes de l'ordre d'un milliard d'euros ainsi que la qualité de son actionnariat nous rendent confiants dans sa capacité à faire croître ses performances financières rapidement et à créer de la valeur pour les actionnaires', explique Berenberg.



Pour mémoire, Forsee Power conçoit des systèmes de batteries intelligentes pour les bus, trains et, bateaux, des équipements mobiles pour les scooters et les appareils médicaux ainsi que des systèmes de stockage stationnaire d'énergie.



L'entreprise est soutenue, entre autres, par Bpifrance.



