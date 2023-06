Forsee power : Lance un nouveau système de batteries

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce le lancement de 'FLEX PLUS', présenté comme 'un nouveau système de batteries à haute valeur ajoutée' destiné à équiper les véhicules électriques lourds (bus, camions, véhicules off-highway).



FLEX PLUS est disponible en deux options - 52 kWh et 56 kWh - avec la possibilité d'ajuster parfaitement la tension et l'énergie aux besoins de l'application. Il peut supporter à la fois une motorisation 650V et une motorisation 800V dans un même format de batterie, précise Forsee Power.



Eco-conçu, FLEX PLUS permet une durée de vie de 8 000 cycles. 'À la fin de leur première vie, les batteries FLEX PLUS peuvent également être utilisées dans des systèmes de stockage d'énergie stationnaires pendant encore plusieurs années', ajoute Forsee.





