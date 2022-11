Forsee power : La croissance s'accélère, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power a fait état mercredi d'une forte accélération de sa croissance au troisième trimestre, à la faveur d'une multiplication par quatre de ses ventes sur le segment des véhicules lourds.



Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents, dont les produits équipent plus de 1200 bus et 100.000 véhicules légers électriques, dit avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 60% à 75,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice.



Dans un communiqué, le groupe industriel explique avoir bénéficié d'une 'très forte accélération' de sa dynamique commerciale au troisième trimestre, avec une activité qui a bondi de 152% par rapport à la même période de l'an dernier.



Forsee fait part d'une multiplication par plus de quatre de son chiffre d'affaires sur le segment des véhicules lourds au cours du trimestre, assortie d'un 'bon' niveau d'activité dans les véhicules légers (+13%).



La société a en outre confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2022 de plus de 100 millions d'euros.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Forsee Power grimpait de 21,7% mercredi dans les premiers échanges suite à ces annonces.



