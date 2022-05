Forsee power : Inauguration de l'usine de Poitiers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power a inauguré hier à Poitiers sa nouvelle usine consacrée aux systèmes de batteries intelligents, que l'entreprise a l'intention de transformer en 'vitrine' européenne du secteur.



Ce site de production, entièrement dédié aux véhicules lourds, s'étend sur plus de 15.000 m2 et compte plus de 200 collaborateurs et cinq lignes d'assemblage, avec une capacité de production de près d'un gigawatt-heure (GWh).



Il s'agit de l'équivalent du marché annuel européen pour les bus électriques, soit plus de 2500 batteries par an.



Acquis en 2018 par l'agglomération du Grand Poitiers, ce site localisé à Chasseneuil-du-Poitou est une ancienne friche industrielle qui a été reconvertie en usine au dernier standard de l'industrie.



L'usine - répartie entre zones de production, de stockage, de bureaux, de locaux sociaux ou encore de laboratoires - vise une capacité de production de quatre GWh à horizon 2027.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.