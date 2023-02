Forsee power : Des revenus en hausse de 53% en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power, un groupe industriel français spécialisé dans les batteries intelligents pour le transport électrique, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 53% à 111 millions d'euros au titre de son exercice 2022.



Dans un communiqué, la société explique avoir bénéficié de la poursuite de sa bonne dynamique commerciale au quatrième trimestre 2022, avec une croissance des ventes de 41% à 35 millions d'euros.



Et de voir l'avenir avec optimisme: 'Le carnet de commandes enregistrées pour 2023 est déjà équivalent au chiffre d'affaires 2022', relève l'entreprise.



Christophe Gurtner, fondateur et directeur général, déclare: 'Forsee Power a réalisé une année 2022 record et entend maintenir ce rythme de croissance en 2023'.



'En parallèle, nous allons poursuivre le déploiement de notre plan stratégique et intensifier nos efforts en faveur de l'atteinte de la rentabilité opérationnelle', a-t-il ajouté.



Coté sur Euronext, le titre Forsee progressait de 5,2% mercredi matin après la parution de ces chiffres.



