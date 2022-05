Forsee power : Croissance de 11% au premier trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé mercredi avoir affiché de 'bonnes performances commerciales' au premier trimestre malgré un contexte adverse, marqué notamment par les impacts indirects du conflit ukrainien.



Le groupe industriel français dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en croissance de +11%.



Le spécialiste des systèmes de batteries explique que son activité a été tirée par le segment des véhicules légers (+62%), qui bénéficie d'un cycle commercial plus court que celui des véhicule lourds.



Dans son communiqué, Forsee souligne par ailleurs que le montant de son carnet de commandes à la fin du mois de janvier dernier était déjà supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2021.



La société fait néanmoins mention de la hausse du prix des matières premières, de tensions concernant l'approvisionnement de certains composants électroniques et des incertitudes liées à la crise du Covid-19 en Chine, où l'entreprise opère l'un de ses quatre sites de production.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Forsee ne progressait que de 0,3% mercredi suite à cette publication.



