Forsee power : Choisi par une fililale du groupe Fayat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fabricant de batteries Forsee Power a annoncé mardi avoir été retenu pour équiper les balayeuses et laveuses de voirie d'une filiale du groupe Fayat, un leader mondial du matériel routier.



Aux termes de l'accord, la société Mathieu, une entreprise familiale appartenant au groupe de construction, a choisi les systèmes de batterie de Forsee Power pour la fabrication de matériel de nettoiement de voirie pour milieu urbain à zéro émission.



Cette société, qui compte 128 salariés, propose aux municipalités et aux collectivités des balayeuses et laveuses disposant de différentes motorisations: de l'éthanol à l'essence en passant désormais par l'électrique.



Dans le détail, les équipes de Mathieu ont sélectionné le système de batteries Zen 8 Slim de 8 kWh qui permet d'éliminer les émissions, le bruit et les vibrations liés à la motorisation.



Son compatibilité de charge jusqu'à 1C qui peut charger la batterie à 100% en seulement une heure, avec une durée de vie estimée à 5000 cycles, certifié IP67 pour la résistance à l'air et à l'eau.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Forsee progressait de 0,5% après cette annonce dans un marché en repli d'environ 0,6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.