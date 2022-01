Forsee power : Certification DNV pour le secteur maritime

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce proposer à présent sa batterie haute puissance Pulse 2.5 certifiée DNV pour le secteur maritime, la certification DNV garantissant 'robustesse et fiabilité pour des applications au secteur maritime'.



Afin de valider les tests de certification incluant des essais sécuritaires et environnementaux, Forsee Power a apporté des adaptations techniques (système LHD, fonctionnalité HVIL), que n'intégrait pas le module 'routier', au nouveau module Pulse 2.5 'marine'.



Avec la certification DNV, Forsee Power peut accompagner les chantiers navals dans l'électrification de leurs équipements (100% électrique ou hybrides) en leur proposant une solution permettant de réduire leurs émissions polluantes.



