Forsee power : Berenberg n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi son conseil sur le titre Forsee Power, qu'il ramène à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici, avec un objectif de cours réduit de 12 à 4,5 euros.



Dans une note de recherche, l' analyste dit s'inquiéter d'un certain nombre de problèmes actuels, notamment liés à la chaîne d'approvisionnement, suite à la parution, la semaine dernière, du chiffre d'affaires de premier trimestre du groupe.



'Sachant que les disruptions au niveau de la logistique pourraient perdurer pendant les deux prochaines années, prédire l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats à court terme devient une tâche plus ardue', estime l'intermédiaire.



'Par conséquent, nous avons revu à la baisse nos prévisions de ventes sur le court terme d'environ 11,5% tout en nous attendant à une détérioration significative de la rentabilité', souligne le professionnel.



