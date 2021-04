Ford motor : Renoue avec les bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ford publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 36,2 Mds$ au titre du 1er trimestre 2021, soit une augmentation de 5,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le constructeur enregistre un EBIT ajusté de 4,8 Mds$, contre une perte de 632 M$ il y a douze mois.



Le bénéfice net de Ford s'établit ainsi à 3,2 Mds$ et fait presque oublier les 2 Mds$ de pertes enregistrées au 1er trimestre 2020.



Le BPA ajusté s'établit au-dessus du consensus, à 0,89$.



