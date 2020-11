Ford motor : Recrute une nouvelle directrice du marketing mondial

(CercleFinance.com) - Ford annonce que Suzy Deering rejoindra l'entreprise en tant que directrice du marketing mondial à partir du 4 janvier, après plus de cinq ans passés en tant que directrice du marketing mondial chez eBay.



Suzy Deering succédera à Joy Falotico qui se consacrera dès lors à son rôle de présidente de la Lincoln Motor Company, la marque de véhicules de luxe à croissance rapide et d'importance stratégique de Ford.



Le constructeur annonce également le départ de Linda Cash, qui prendra sa retraite à compter du 1er janvier après 36 années au sein de l'entreprise, les trois dernières en tant que vice-présidente du programme de lancement de nouveaux modèles et de qualité.



