Ford motor : Collaboration avec Redwood Materials sur les batteries

(CercleFinance.com) - Ford annonce une collaboration avec Redwood Materials, société spécialisée dans les matériaux de batteries, pour 'rendre les véhicules électriques plus durables et abordables pour les Américains' grâce notamment à un recyclage de batteries en boucle fermée.



Ce partenariat vise à 'localiser le réseau logistique complexe, créer des options de recyclage pour véhicules en fin de vie, développer le recyclage du lithium-ion et accroitre la production de batteries aux Etats-Unis'.



Dans le cadre de cette collaboration, le constructeur automobile précise qu'il a investi 50 millions de dollars dans Redwood Materials, de façon à aider l'entreprise à étendre sa présence sur le territoire américain.



