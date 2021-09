Fonciere inea : Signature d'un financement vert

(CercleFinance.com) - INEA annonce avoir signé auprès de trois banques, le 17 septembre, un financement vert de 100 millions d'euros et d'une durée de sept ans, destiné à financer ou refinancer des actifs de bureaux respectant a minima un niveau de performance énergétique.



'Ce Green Loan, inédit dans le secteur des foncières cotées, a la particularité de répondre aux standards ESG les plus exigeants', explique INEA, qui s'engage en outre à réinvestir une partie de l'économie potentielle réalisée via ce mécanisme dans des projets de reforestation.



La société foncière a d'ores et déjà ciblé dans son portefeuille d'opérations en cours de construction plusieurs immeubles de bureaux qui seront livrés sur les deux prochaines années et qui pourraient atteindre tous les critères fixés par ce Green Loan.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

