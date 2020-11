Fonciere inea : Nouvel ensemble de bureaux acquis à Lyon

(CercleFinance.com) - Foncière INEA annonce l'acquisition, auprès du promoteur PRD, de La Dargoire, un ensemble de bureaux dans le quartier de Vaise, au nord-ouest de Lyon. Il s'agit d'une VEFA offrant 4.809 m2 de surface locative, avec 70 places de parking.



Concrètement, La Dargoire se compose de trois bâtiments contigus et reliés entre eux, dont le plus élevé est en R+7, configuration qui autorise la flexibilité, avec des plateaux divisibles à partir de 320 m2. Sa livraison est prévue en mars 2022.



