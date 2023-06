Fonciere inea : Gest franchit les 15% des votes

(CercleFinance.com) - La société Gest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er juin 2023, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Gest Invest SC qu'elle contrôle, le seuil de 15% des droits de vote de la société Foncière Inea et détenir directement et indirectement, 13,19% du capital et 15,11% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote de la société Foncière Inea.



