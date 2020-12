FEDEX W 320S OPEN SOC : Vole de zénith en zénith

(BFM Bourse) - FedEx Corp constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 97A4S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 320 $ et d’échéance courte au 19/03/2021. L'effet de levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le gap de rupture du 18 mai (breakaway gap), le titre FEDEX CORP, sous-jacent du call proposé ici, inscrit régulièrement et facilement de nouveaux points hauts. Les avancées sont longues, à peine ponctuées de courts épisodes de reprise de souffle sans réelle correction. Les différents gaps de poursuite cet été ont achevé d'illustrer la motivation, la détermination du camp acheteur. Après avoir rebondi sur une base d'appui identifié vers 255$ le titre est dans de bonnes dispositions pour poursuivre sa hausse. Trend is your friend !

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 97A4S, sur FedEx Corp, à 0.860 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 349.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 282.490 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.86 € CALL Objectif : 349.000 € Stop : 282.490 € Mnemo : 97A4S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 320.00 € Echéance : 19/03/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime