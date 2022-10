Fdj : Les joueurs ont misé plus que prévu cet été, la FDJ relève ses perspectives annuelles

(BFM Bourse) - La FDJ a fait part d'une forte dynamique commerciale entre juillet et septembre, ce qui lui permet de relever par la même occasion ses perspectives annuelles.

Le premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France a fait part d'une publication trimestrielle convaincante. La FDJ a de fait engrangé 592 millions d'euros de revenus entre juillet et septembre, un chiffre en hausse de 12% sur un an. La croissance des revenus atteint également 12% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022, une progression qui porte le chiffre d'affaires à 1,81 milliard d'euros.

Des jackpots plus attractifs

Dans le détail, sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires généré par les loteries progresse de 14% sur un an pour atteindre 478 millions d'euros. Pour les paris sportifs, la stabilité du chiffre d’affaires (qui ne correspond pas aux mises mais aux revenus générés une fois les versements effectués aux gagnants) à 97 millions d’euros est attribuable à une base de comparaison 2021 élevée. Le troisième trimestre de l'exercice précédent avait bénéficié des demi-finales et finale de l’UEFA Euro 2020 en juillet. FDJ observe toutefois une progression de 9% des mises sur les mois d’août et septembre, reflétant "une bonne dynamique portée par l’actualité sportive". Par ailleurs, les revenus issus des autres activités progresse de 3 millions d'euros pour s'élever à 18 millions d'euros.

L'augmentation des revenus est portée par celle des mises qui atteignent globalement 4,945 milliards d'euros au troisième trimestre. "Les mises sont les enjeux des joueurs et ne constituent pas le chiffre d’affaires du groupe FDJ", rappelle le groupe. Ainsi, les mises tirage ont progressé de 17% à 1,63 milliard d'euros, portées par un nombre beaucoup plus important de jackpots Euromillions élevés (supérieurs à 75 millions d'euros pour Euromillions et à 8 millions d'euros pour le Loto). Les mises des jeux instantanés s'apprécient de 7%, à 2,38 milliards d’euros, bénéficiant des "succès des animations du portefeuille de jeux", notamment les lancements et la remise en vente de jeux tels que Cash en début d’année, les jeux X10 et X20 fin juin et la 5e édition du jeu Mission Patrimoine fin août.

Les mises, qui sont en progression sur tous les canaux de distribution, s'apprécient de 6% en point de vente, à 4,30 milliards d'euros. Les mises en ligne sont quant à elles en progression de 35% pour s'élever à 643 millions d'euros, soit 13% des mises totales désormais. Cette tendance traduit un "retour à la normale du réseau et la bonne dynamique intrinsèque des jeux". "Nous nous réjouissons en particulier du retour à une bonne orientation de notre activité en point de vente", souligne Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ.

Des perspectives annuelles relevées

La performance à fin septembre ressort ainsi supérieure aux prévisions du groupe, après notamment "un premier semestre dont les résultats ont été amplifiés par une base de comparaison affectée par la crise sanitaire au 1er semestre 2021", indique FDJ.

Au quatrième trimestre, l’activité de FDJ bénéficiera de la Coupe du Monde de football. FDJ prévoit un chiffre d’affaires au second semestre en hausse de 6 %, "compte tenu d’une base de comparaison importante pour la loterie en fin d’année 2021, avec plusieurs semaines de jackpots tirage élevés".

Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice, FDJ anticipe dorénavant une hausse du chiffre d’affaires de plus de 8%, un taux de marge d’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) de l’ordre de 24%, en amélioration par rapport aux prévisions de début d’année. Pour mémoire, le groupe FDJ prévoyait initialement un chiffre d’affaires annuel 2022 en progression de près de 5% avec une marge d’Ebitda supérieure à 23,5 %.

En Bourse, cette robuste publication assortie d'un relèvement des objectifs annuels est appréciée des marchés, le titre FDJ progresse 1,7% à 31,02 euros vers 10h10.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse